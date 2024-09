NOS Nieuws • vandaag, 11:12 • Aangepast vandaag, 11:36 Brand, stroomuitval en evacuaties na Oekraïense aanval in Russische regio Tver

Een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Toropets heeft zware explosies veroorzaakt. Als gevolg daarvan zijn branden ontstaan en zijn inwoners geëvacueerd. In delen van de regio is daarnaast de stroom uitgevallen, zeggen lokale autoriteiten.

Veiligheidsbronnen in Kyiv zeggen tegen persbureau Reuters dat in de Russische regio Tver een opslagplaats voor munitie is vernietigd. Er zouden onder meer Iskander-raketten, geleide bommen en artillerie hebben gelegen.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "Het Russische ministerie van Defensie meldde vanochtend dat afgelopen nacht 54 Oekraïense drones waren neergehaald in verschillende Russische regio's, maar de provincie Tver werd daarbij niet genoemd. De eerste berichten over de droneaanval in Toropets verschenen niettemin al rond 03.00 uur 's nachts. Via chatapp Telegram zoeken bezorgde bewoners informatie bij elkaar over de situatie. Ook worden beelden gedeeld van een enorme vlammenzee, rookwolken en zware explosies. Pas veel later in de ochtend verschenen in de media de eerste berichten van een gedeeltelijke evacuatie van de stad als gevolg van een brand, die zou zijn ontstaan door wrakstukken van een neergehaalde drone. De gouverneur van de provincie zei voor de camera dat alles onder controle was, terwijl op de achtergrond voortdurend explosies klonken. Maar de autoriteiten en de reguliere Russische media reppen met geen woord over de oorzaak van die explosies. Ook zijn de inwoners gewaarschuwd geen beelden te publiceren, op straffe van vervolging. Toropets ligt zo'n 360 kilometer ten westen van Moskou en meer dan 500 kilometer van Oekraïne. Oekraïense drones hebben al vaker aanvallen uitgevoerd op militaire doelen ver van het eigen grondgebied, onder meer in de aangrenzende provincie Pskov."

Toropets, in het westen van Rusland nabij de grens met Belarus, is een duizend jaar oude plaats met zo'n 11.000 inwoners. Het Russische staatspersbureau Ria meldde in 2018 dat er enkele jaren eerder een opslagplaats voor raketten, munitie en explosieven was aangelegd. De opslagplaats zou zijn uitgerust met onder meer water- en brandstoftanks, behandelruimtes en honderden blusvijvers.

Op beelden die op sociale media rondgaan is een enorme vuurbal te zien boven het gebied. Volgens de gouverneur van Tver proberen brandweerlieden het vuur te bedwingen.

0:38 Grote brand in Russische regio Tver

De Russen hebben op hun beurt energievoorzieningen in de Oost-Oekraïense stad Soemy aangevallen, waardoor een back-upsysteem moest worden opgestart. De energievoorziening in het gebied is vaker doelwit van Russische aanvallen.

In de stad Kropyvnytsky, in het midden van Oekraïne, is een persoon om het leven gekomen, zeggen de regionale autoriteiten. Een 90-jarige vrouw raakte gewond en woongebouwen zijn beschadigd.

De Oekraïense luchtmacht zegt dat het afgelopen nacht 46 van de 52 drones die Moskou heeft gelanceerd heeft neergeschoten. Rusland zou verder drie geleide luchtraketten hebben gebruikt die hun doel niet bereikten.