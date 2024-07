Zeker 100.000 Oekraïners zonder stroom door Russische luchtaanvallen

Rusland heeft een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op de energievoorziening in de noordoostelijke provincie Soemy. Hierdoor zitten zeker 100.000 mensen zonder stroom. Een deel zit ook zonder water.

Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen bij de beschietingen van vannacht. Het Oekraïense leger zegt dat het 24 van de 32 Russische drones heeft neergehaald.

Desondanks is de energiecentrale geraakt die de gelijknamige provinciehoofdstad en gebieden in de naastgelegen provincie Charkiv voorziet van elektriciteit. Ook zijn kabels beschadigd die pompen voorzien van stroom. Hierdoor is de watertoevoer naar de stad Soemy afgesneden. Herstelwerkzaamheden zijn aan de gang, zegt de nationale netbeheerder Ukrenergo.