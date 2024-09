NOS

NOS Nieuws • vandaag, 08:28 AD: WIA-uitkering al langer en vaker verkeerd berekend

Er worden al veel langer en veel vaker fouten gemaakt bij het berekenen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Dat schrijft het AD.

Na eerdere berichtgeving erkende het UWV dat er bij tienduizenden uitkeringen rekenfouten zijn gemaakt sinds 2020, maar volgens het AD worden de fouten al vanaf 2006 gemaakt.

Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering gaat men uit van een zogeheten dagloon. Dat is het loon zoals de werkgevers het aan de belastingdienst opgeeft. Bij het bepalen van het dagloon worden regelmatig fouten gemaakt en dan wordt de hoogte van de uitkering betaald aan de hand van een verkeerd bedrag.

84.000 uitkeringen gecontroleerd

Zo'n 84.000 uitkeringen moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden, schat het UWV in. De uitvoeringsinstantie wil beginnen met 53.0000 dossiers, omdat die mensen nu nog een WIA-uitkering hebben.

De 31.000 andere dossiers zijn van mensen die inmiddels geen WIA-uitkering meer krijgen, omdat ze zijn overleden, met pensioen zijn of dat de uitkering is gestopt. Die dossiers worden later gecontroleerd.

UWV erkent tegen het AD dat er fouten zijn gemaakt en verwacht dat bij 5 procent van alle dossiers berekeningen niet goed zijn gegaan.

Zorgen bij patiënten

Na eerdere berichtgeving zei het UWV dat mensen die te veel geld hebben ontvangen, dat niet hoeven terug te betalen. Minister Van Hijum (Sociale Zaken) was daar later minder duidelijk over.

Eerder liet de Landelijke Patiënten Federatie weten zich grote zorgen te maken over de gevolgen van de fouten. Vakbond FNV heeft het over een "totale ramp", vergelijkbaar met het toeslagenschandaal.

Begin 2024 oordeelde een onafhankelijk commissie al dat het WIA-stelsel te complex is en deed voorstellen deze te versimpelen. In dat oordeel stond ook dat één WIA-uitkering met één regeling voor iedereen wenselijk zou zijn, in plaats van de verschillende regelingen met verschillende voorwaarden.