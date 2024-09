Wekdienst 14/9: XR blokkeert opnieuw A12 • Duizenden locaties doen mee aan Open Monumentendag

Goedemorgen! Extinction Rebellion is vandaag opnieuw van plan de A12 bij Den Haag te blokkeren. En de vrouwen trappen het EK Wielrennen af in Belgisch Limburg.

Het Verenigd Koninkrijk wil dat Biden de beperkingen voor het inzetten van Britse Storm Shadow-raketten opheft. Daarmee zou het Oekraïense leger doelen kunnen raken die 300 kilometer diep in Rusland liggen. Voor zo'n besluit is Bidens goedkeuring nodig, omdat onderdelen van de raket in de VS worden gemaakt.