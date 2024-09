AFP Selina Cheng, voorzitter van de Hong Kong Journalists Association (HKJA) en voormalig verslaggever voor The Wall Street Journal

NOS Nieuws • vandaag, 22:38 'Systematische en georganiseerde aanval op journalisten in Hongkong'

Journalisten en medewerkers van minstens vijftien mediaorganisaties in Hongkong zijn de afgelopen maanden lastiggevallen en geïntimideerd, stelt de Hong Kong Journalists Association (HKJA). De journalistenvereniging spreekt van een "systematische en georganiseerde aanval".

Familieleden van de journalisten ontvingen doodsbedreigingen en haatberichten van anonieme afzenders, zegt Selina Cheng, voorzitter van de HKJA. Ze spreekt van een "ernstige golf van trolling en intimidatie" van juni tot augustus.

Ook de huisbazen en buren van de slachtoffers werden lastiggevallen, meldt ze. Dat gebeurde met e-mails en op sociale media, maar ook met brieven die naar woonadressen en werkplekken werden verstuurd.

Werknemers van internationale en lokale media waren het doelwit. Ook leden van de HKJA en journalistieke onderwijsinstellingen kregen te maken met intimidatie. Cheng zei dat het leek alsof de aanval gericht was op de journalistiek in zijn geheel, in plaats van op individuen.

Volgens Cheng kwam het taalgebruik in veel van de berichten overeen en noemden de anonieme afzenders zichzelf vaak patriotten. De HKJA zegt bezorgd te zijn over hoe de persoonlijke informatie en adressen zijn verkregen.

Persvrijheid uitgehold

Het is dus onduidelijk wie achter de berichten zit, maar het past in het patroon van uitholling van de persvrijheid in de Chinese stadsstaat. Hongkong hoort bij China, maar stond van 1898 tot 1997 onder Brits bestuur.

Bij de onderhandelingen over de terugkeer onder het gezag van Peking, 27 jaar geleden, werd afgesproken dat burgerrechten als vrijheid van godsdienst, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering zeker 50 jaar in stand zouden blijven.

Van die democratische grondbeginselen is inmiddels nog maar weinig over. Hongkong heeft dan wel een eigen parlement, maar na vergaande hervormingen is nog maar een klein deel van de zetels vrij verkiesbaar. Een groot deel van de oppositie zit achter de tralies. De prodemocratische oppositie is nagenoeg monddood gemaakt.

Vorige maand werden nog twee hoofdredacteuren van de nieuwssite Stand News veroordeeld voor opruiing. Als bewijs werden elf artikelen aangewezen, waaronder interviews met prodemocratische activisten en oppositieleden. De nieuwssite werd gebruikt om de Chinese regering zwart te maken, stelde de rechter.

Dat gebeurde op basis van een omstreden nationale 'veiligheidswet' die in 2020 werd ingevoerd. Volgens de autoriteiten is die wet bedoeld om voor stabiliteit te zorgen. In de praktijk wordt de wet gebruikt om critici de mond te snoeren en daarmee de oppositie uit te schakelen. Eerder dit jaar nam de Hongkongse overheid een nieuwe veiligheidswet aan, waarin de maximumstraf voor opruiing omhoog ging naar 10 jaar celstraf.