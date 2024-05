Pro-democratische activisten veroordeeld in Hongkong

Hongkong hoort bij China, maar stond van 1898 tot 1997 onder Brits bestuur. In de onderhandelingen over de terugkeer onder het gezag van Peking, 27 jaar geleden, is afgesproken dat burgerrechten als vrijheid van godsdienst, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering zeker vijftig jaar in stand zouden blijven.

Dat is niet gebeurd, wat in 2019 leidde tot forse botsingen tussen het pro-Chinese stadsbestuur en de pro-democratiebeweging. Het stadsbestuur trok aan het langste eind, geholpen in 2020 door een nieuwe Chinese 'veiligheidswet'.