Overheid was slecht voorbereid op dodelijke bosbranden Maui na negeren van waarschuwing

De autoriteiten in Hawaï waren niet voorbereid op de verwoestende bosbranden op Maui vorig jaar, waarbij 102 mensen omkwamen, ondanks waarschuwingen. Dat staat in een rapport van een onafhankelijk Amerikaans instituut dat de branden onderzocht.

Volgens de onderzoekers van het Fire Safety Research Institute is er al dagen van tevoren gewaarschuwd door verschillende instanties. Zo stuurde het Amerikaanse KNMI op 4 augustus 2023 een mail naar de brandweer waarin werd gewaarschuwd over extreme wind. Maar die waarschuwingen blijken in de daaropvolgende dagen te zijn genegeerd. Daardoor namen de autoriteiten geen maatregelen zoals het inzetten van extra personeel of evacuatieplannen.