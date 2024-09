AFP Biden (links) en Starmer tijdens de ontmoeting in Washington

NOS Nieuws • vandaag, 02:48 Nog geen besluit over westerse wapens tijdens gesprek president Biden en Britse premier

De Amerikanen en de Britten hebben nog geen besluit genomen over het gebruik van westerse langeafstandswapens op Russisch grondgebied door Oekraïne. Dat zei de Britse premier Keir Starmer na een ontmoeting die hij gisteravond had met de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis in Washington.

Het Verenigd Koninkrijk wil dat Biden de beperkingen voor het inzetten van Britse Storm Shadow-raketten opheft waarmee het Oekraïense leger doelen kan raken die 300 kilometer ver in Rusland liggen. Maar na de ontmoeting is daar geen verandering in gekomen. Bidens goedkeuring is nodig omdat Storm Shadow-componenten in de VS worden gemaakt.

Starmer liet aan journalisten weten dat de gesprekken worden voortgezet wanneer wereldleiders deze maand bijeenkomen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

De Brit reageerde desondanks enthousiast op de ontmoeting gisteren. "Dit was een heel belangrijke uitnodiging van de president om op dit niveau discussie te voeren over belangrijke kwesties,'' zei de Britse premier tegen verslaggevers in het Witte Huis. Hij voegde eraan toe: "Oekraïne heeft het recht op zelfverdediging en we staan verenigd."

Dreigement Poetin

Biden reageerde voorafgaand aan de ontmoeting op een dreigement van de Russische leider Vladimir Poetin. Die zei dat wanneer NAVO-landen Oekraïne toestaan Russisch grondgebied aan te vallen met westerse langeafstandswapens, de landen "een directe oorlog met Rusland voeren".

1:02 Poetin over Oekraïense inzet Westerse wapens diep in Rusland

De Amerikaanse president liet blijken dat hij niet onder de indruk is. "Ik denk niet veel aan Vladimir Poetin", zei Biden. De Amerikaanse president zei verder dat het "duidelijk is dat Poetin deze oorlog niet zal winnen".

Biden en Starmer spraken ook hun zorgen uit over Iran, dat Rusland onder meer van drones voorziet.