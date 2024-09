Viraal babynijlpaard lastiggevallen door bezoekers van Thaise dierentuin

Een jong dwergnijlpaard zorgt voor kopzorgen in een Thaise dierentuin. Moo Deng, zoals het nijlpaardje heet, wordt lastiggevallen door bezoekers, die allemaal dolgraag een glimp van het beest willen opvangen. De dierentuin neemt nu maatregelen om het kalfje te beschermen.

Moo Deng, wat zoiets betekent als stuiterend varken, werd twee maanden geleden geboren in de Khao Kheow Open Zoo, een grote dierentuin in het oosten van Thailand. Een paar weken na haar geboorte begon een van haar verzorgers met het maken en plaatsen van schattige en grappige video's van het babynijlpaard.

Bezoekersaantallen zijn sinds de geboorte van het kalfje verdubbeld, aldus de dierentuin. Moo Deng is zelfs zo populair dat ze een eigen kledinglijn heeft. Fans kunnen een blouse en een broek kopen met tekeningen van het nijlpaardje erop. En ook merken spelen in op de hype. Make-upmerk Sephora deelt hoe je "net zulke superschattige zachtroze wangetjes kunt krijgen als de legendarische Moo Deng".

Maar de directeur verzoekt het publiek nu dringend om zich te gedragen. Omdat de bezoekers Moo Deng allemaal in actie willen zien proberen ze het dier, dat veel slaapt, te wekken door dingen naar haar te gooien. In deze video is bijvoorbeeld te zien hoe een bezoeker water op het beest gooit.