Wekdienst 13/9: Schoof presenteert regeerprogramma • Marineschip Tromp terug in Nederland

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

In totaal werd er vorig jaar 12,6 miljard euro uitgegeven aan eten met een duurzaamheidskeurmerk, 14 procent meer dan in 2022. Daarmee is de besteding aan duurzaam voedsel iets harder gestegen dan het totaal aan voedselbestedingen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In het Zuid-Limburgse Mesch is het begin van de bevrijding van Nederland herdacht. Bij de ceremonie in het dorp waren optredens en werden verhalen verteld over hoe de bevrijding hier 80 jaar geleden begon.