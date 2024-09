D/V Tenacious De stalen romp van Le Lyonnais is onderwater goed te zien

NOS Nieuws • vandaag, 22:37 Wrak van vroeg stoomschip gevonden voor Amerikaanse oostkust

Voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts is het wrak gevonden van een Frans stoomschip dat in 1856 is vergaan op de terugweg van zijn allereerste overtocht tussen Frankrijk en Amerika.

Le Lyonnais was een van de eerste stoomschepen op de transatlantische route. Het schip van ongeveer 80 meter lang vervoerde passagiers en vracht tussen New York en Le Havre.

Het had zeilen, maar was ook uitgerust met een destijds ultramoderne horizontale stoommachine, had een schroefpropeller en een ijzeren romp.

Dichte mist

Het noodlot sloeg toe toen het schip op de terugweg naar Europa in dichte mist in aanvaring kwam met een schip dat op weg was van Belfast in de staat Maine naar Savannah in Georgia; de Adriatic. Volgens de overlevering is de Adriatic vervolgens doorgevaren, en was de bemanning zich niet bewust van de schade die er was aangericht.

Door de aanvaring ontstond een gat in de romp waardoor Le Lyonnais, ondanks pogingen van de bemanning om het gat met matrassen te dichten, is gezonken. Van de 132 opvarenden kwamen er 114 om het leven.

Eind augustus vond bergingsorganisatie Atlantic Wreck Salvage na een zoektocht van een jaar de restanten van Le Lyonnais op zo'n 300 kilometer uit de kust van New Bedford in Massachusetts.

Het schip is waarschijnlijk in een te slechte staat om het in zijn geheel uit het water te kunnen halen. De komende tijd zullen duikers de locatie van het wrak in kaart brengen en bepalen welke onderdelen naar de oppervlakte kunnen worden gehaald.