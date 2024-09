Toezichthouder VS keurt gebruik airpods als gehoorapparaat goed

Apple kondigde begin deze week aan dat via een update in de software de Apple AirPods Pro 2 bepaalde omgevingsgeluiden kunnen versterken zoals gesprekken. Na de update kunnen gebruikers met gehoorverlies hun gehoor testen en de oortjes vervolgens aanpassen aan hun gehoorwensen. Test wezen volgens de FDA uit dat de software niet door een professional hoeft te worden ingesteld omdat mensen dat net zo goed zelf kunnen.

De nieuwe software is volgens Apple vanaf deze herfst beschikbaar voor gebruikers in honderd landen. Of Nederland daar ook toe behoort is niet bekendgemaakt.