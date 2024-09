Duurzaam voedsel vaker gekozen, vooral in de supermarkt

In totaal werd er vorig jaar 12,6 miljard euro uitgegeven aan eten met een duurzaamheidskeurmerk, 14 procent meer dan in 2022. Daarmee is de besteding aan duurzaam voedsel iets harder gestegen dan het totaal aan voedselbestedingen. In totaal gaven we zo'n 11 procent meer uit aan voedsel, ongeveer gelijk aan de inflatie.

Vooral in de supermarkt is de duurzame optie in trek, maar ook in de horeca stijgt de verkoop van duurzame maaltijden. Dit gaat wel ten koste van de verkoop via speciaalzaken die zich richten op duurzaam voedsel. Zij verkopen juist zo'n 4 procent minder in 2023 ten opzichte van het jaar daarvoor, en vormen een veel minder groot aandeel in de totale verkoop.