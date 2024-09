Flickr.com/HAH Photography Een politiewagen in de stad Washington (ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 02:53 Celstraf voor agenten in VS die logen over dodelijke achtervolging

Twee agenten zijn veroordeeld tot celstraffen voor hun rol bij de dood van een man in de stad Washington. Ze hadden gelogen over een politieachtervolging waarbij een 20-jarige man op een bromfiets om het leven kwam.

Karon Hylton-Brown reed zonder helm met zijn bromfiets op de stoep. De politie achtervolgde hem met meerdere auto's. Een van de veroordeelde agenten deed zijn zwaailichten uit en gaf gas vlak voordat een tegemoetkomende auto Hylton-Brown raakte. Hylton-Brown stierf twee dagen later.

De automobilist die de 20-jarige man raakte verklaarde in de rechtbank dat hij vaart zou hebben geminderd of zou zijn gestopt als hij sirenes had gehoord en zwaailichten zou hebben gezien.

Verbloemen

Na de aanrijding probeerden de twee veroordeelde agenten hun rol volgens de aanklager direct te verbloemen. Een ooggetuige werd weggestuurd zonder die persoon te hebben ondervraagd.

De automobilist die Hylton-Brown had geraakt mocht al na twintig minuten vertrekken en een van de agenten reed over de brokstukken die waren achtergebleven in plaats van die als bewijsstukken te verzamelen. Ook bagatelliseerden zij de ernst van de botsing tegen hun bazen en werd een vervalst rapport ingediend.

De agent die zonder zwaailichten achter de man aanreed kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden opgelegd voor onder meer doodslag en een poging de dodelijke achtervolging te verbloemen. Zijn collega die de supervisor was kreeg vier jaar celstraf voor samenzwering met zijn collega.

Geen zware crimineel

De aanklagers toonden succesvol aan dat de agenten geen reden hadden om zo roekeloos achter Hylton-Brown aan te gaan. Volgens het beleid van de lokale politie mag de achtervolging in een patrouillewagen alleen worden ingezet als iemand verdachte is van een misdrijf, een ernstige bedreiging vormt of als er echt geen andere opties meer zijn. "Er was geen enkele aanwijzing dat hij een direct gevaar was voor iemand of dat hij een wapen had", zeiden de aanklagers over de achtervolging op Hylton-Brown.

De straf valt wel een stuk lager uit dan wat de aanklagers eisten: zij wilden dat de agenten respectievelijk 18 en 10 jaar de cel in zouden gaan. De agenten werden direct na de veroordeling de zaal uitgeleid via een achterdeur. Zij gaan in hoger beroep en mogen dat in vrijheid afwachten.

De dood van de zwarte Hylton-Brown leidde tot onrust in de Amerikaanse hoofdstad. Voor het politiebureau van de agenten verzamelden zich na zijn dood tientallen mensen die dagenlang protesteerden. De demonstranten eisten antwoorden en zeiden dat de politie het buitensporig vaak op jonge zwarte mannen gemunt heeft.