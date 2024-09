KNHB polst succescoach Ehren na vertrek Van Ass bij hockeyvrouwen

De 51-jarige Ehren is sinds december 2020 bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen. Onder zijn leiding maakte de ploeg een metamorfose door. De 'Red Panthers' stegen op de wereldranglijst van de twaalfde naar de derde plek, bovendien wisten ze zich voor het eerst sinds 2012 te plaatsen voor de Spelen. In Parijs eindigden ze op de vierde plek.

Voor het eerst in lange tijd werd het team niet meer gezien als " het lachertje van de hockeywereld ", verklaarde Ehren na de verloren halve finale op het EK van 2021. De beste prestatie werd gevestigd op het EK van 2023 in Mönchengladbach met een zilveren plak.

We koesteren hoop dat we hem kunnen houden. Een plan B is er niet.

"Misschien ben ik naïef, maar we koesteren hoop dat we hem kunnen houden. Een plan B is er niet. Vanmiddag zitten we samen en proberen we hem te overtuigen toch te blijven. We zijn extreem blij met het werk dat hij hier geleverd heeft."