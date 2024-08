'Gouden' Van Ass niet door als bondscoach hockeysters: 'Het is voor mij wel rond zo'

Van Ass was sinds 2022 bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen en won met die ploeg deze maand goud op de Olympische Spelen in Parijs. Toen was al de vraag of hij door zou gaan, maar gaf hij zelf aan " niet zomaar weg te lopen ".

Nu is de kogel dus door de kerk. "Ik ben twee jaar geleden ingestapt en moest voor een hele cultuurverandering zorgen", zegt Van Ass. "We hebben veel veranderd. Dat was een intensief proces. Maar de reis die we afgelegd hebben, was bijzonder. Het is geweldig dat we die samenwerking hebben kunnen bekronen met een hele mooie gouden medaille in Parijs."