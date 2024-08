NOS Sport • vandaag, 21:23 Van Ass ook bij Spelen in Los Angeles hockeybondscoach? 'Ik loop niet zomaar weg'

Los Angeles 2028. Wanneer de bondscoach van de hockeyvrouwen die woorden hoort beginnen zijn ogen te twinkelen. Hoewel hij nog aan het nagenieten is van de gouden medaille die hij met de vrouwen behaalde in Parijs, moet hij ook al gaan nadenken over zijn toekomst.

"Ik loop niet zomaar weg", zei hij vanavond op het strand in Scheveningen.

Van Ass was daar met de hockeyvrouwen en de hockeyheren voor een extra huldiging. Na het bezoek aan de koning werden alle hockeyers nog eens in het zonnetje gezet tijdens een huldiging. Vrienden en familie van de hockeyers waren daarbij aanwezig. Zij konden zien hoe elke topsporter stond te genieten van de gouden plak.

Geen medaille voor trainer

Van Ass kreeg overigens als trainer geen medaille en hij werd ook niet geridderd, zoals dat wel gebeurde bij zijn speelsters. "Ze denken er wel over na om dat bij de volgende Spelen wel te doen, maar ik vind het niet zo erg hoor... De coach heeft zo zijn functie, maar we doen het wel voor de sporter."

Of de coach dan over vier jaar wel een medaille krijgt, is nog maar de vraag. De trainer, die in september 2022 begon, weet nog niet zeker of hij in Los Angeles ook weer de coach van de hockeyvrouwen is.

"Ik loop niet zomaar weg. Ik zal ook niet morgen zeggen 'zoek maar een ander'. Maar ik wil wel weten wat de route is die de bond en ik samen in willen gaan. Dan moet ik bepalen of wij dat willen en of zij dat willen. Ook moet ik kijken of ik de energie nog heb en of ik nog een toegevoegde waarde ben. Als dat allemaal bij elkaar komt, bepalen we een einddatum van mijn periode."

Die gesprekken tussen de bond en de coach zullen pas na september plaatsvinden.

NOS Paul van Ass viert feest in Schevening

Eerst gaat Van Ass vakantie vieren. Dat is ook wel nodig, als je de woorden van Duco Telgenkamp hoort. De hockeyer die de heren naar de olympische titel schoot, merkt dat er nog geen moment rust is geweest sinds het behalen van het goud.

"Het is een rollercoaster hoor. We zitten in een tunnel met een grote letter 'T'. We hebben geen moment rust, maar ik ben optimaal aan het genieten."

Winnende treffer

De 22-jarige aanvaller eiste in Parijs in meerdere opzichten een hoofdrol op. Na zijn winnende treffer provoceerde hij de Duitse doelman, iets waarvoor hij al zijn excuses heeft aangeboden. De media doken wel bovenop dat incident.

"Daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Ik ben bezig geweest met het vieren van dat ding (de gouden medaille, red.). Ik heb niet eens een telefoon meer, dus ik kan er niet zoveel van meekrijgen. Dat ik op de voorpagina stond van Duitse kranten? Mooi toch?"