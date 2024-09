Pro Shots Emanuel Emegha

NOS Voetbal • vandaag, 22:02 Jong Oranje plaatst zich wederom voor EK na winst op Jong Georgië

Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de eindronde van het Europees kampioenschap in 2025. Het team van bondscoach Michael Reiziger verzekerde zich in Venlo van de groepswinst door Jong Georgië te verslaan: 3-1. Nederland strandde op het EK in 2023 in de groepsfase.

Voor rust vestigde vooral Emanuel Emegha de aandacht op zich door twee keer te scoren in De Koel. De aanvaller van RC Strasbourg maakte al in de vierde minuut 1-0 met een strak schot na een voorzet van Ruben van Bommel.

De behendige Emegha maakte in de achttiende minuut met het hoofd zijn tweede interlandgoal door een voorzet op gevoel van Million Manhoef goed in te schatten.

Stand EK-kwalificatiegroep C Team Wedstrijden/punten Jong Oranje 9-27 Jong Georgië 8-16 Jong Zweden 7-13 Jong Noord-Macedonië 8-9 Jong Moldavië 8-6 Jong Gibraltar 10-3

Jong Georgië, dat op het vorige EK verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Jong Oranje, kroop daarna uit zijn schulp. Otar Mamageisjvili tekende na een half uur met harde pegel in de hoek voor de aansluitingstreffer voor de Georgiërs. Maar veel leverde die 2-1 verder niet op voor de Georgiërs.

Jong Oranje bleef namelijk de betere ploeg en had nog voor rust moeten scoren toen Emegha oog in oog met doelman Luka Kharatishvili miste.

Ook in de tweede helft bleef de hattrick uit voor Emega, hoewel de aanvaller opnieuw faalde toen hij de hoek voor het uitkiezen had. Zijn vervanger Noah Ohio vond in de 71ste minuut wel het net, waarmee de wedstrijd was gespeeld.

Pro Shots De spelers van Jong Oranje vieren de 3-1 van Noah Ohio (nummer 9)

De voetballer van FC Utrecht ging nog opzichtig in de fout door in het slotkwartier een strafschop te missen. Ohio stiftte de bal, maar keeper Kharatishvili trapte er niet in.

De misser deerde Jong Oranje niet. Even later kon er een klein feestje in De Koel worden gevierd voor het bereiken van het EK. De eindronde vindt volgend jaar plaats van 11 tot en met 25 juni in Slowakije.