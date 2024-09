Pro Shots Million Manhoef

NOS Voetbal • vandaag, 21:55 Jong Oranje behoudt perfecte score en kan EK-ticket nauwelijks ontgaan

Jong Oranje heeft ook zijn achtste wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. In Almere was de ploeg van bondscoach Michael Reiziger veel te sterk voor Noord-Macedonië: 5-0.

Daarmee kwam Jong Oranje op 24 punten uit acht wedstrijden in groep C. Maandag kan Nederland het ticket voor het EK van 2025 definitief veiligstellen met minimaal een punt in de thuiswedstrijd tegen nummer twee Georgië, dat vanavond met 3-0 won van Moldavië en op 16 punten uit zeven duels staat.

Vanaf de eerste minuut toonde Jong Oranje in Almere de energie en de concentratie die nodig was om Noord-Macedonië met een nederlaag naar huis te sturen. Binnen twee minuten was het raak.

Blunderende doelman

Million Manhoef, sinds begin dit jaar spelend voor het Engelse Stoke City, dook van rechts naar binnen, spits Noah Ohio speelde bal in één keer door naar Youri Regeer en de speler van FC Twente nam de bal perfect aan en rondde af met een diagonaal schot (1-0).

Pro Shots Youri Regeer en Ruben van Bommel

Op slippertjes van Ryan Flamingo en Dirk Proper na speelde Jong Oranje een rimpelloze eerste helft. Dat kon niet gezegd worden van de bezoekers. Doelman Marko Alchevski leverde de bal in de 22ste minuut zomaar in bij Ruben van Bommel, waarna de keeper het houdbare schot van Ohio door zijn vingers liet glippen (2-0).

Ian Maatsen, gepasseerd voor het 'grote' Oranje, ging als linksback met regelmaat mee naar voren en was met een schot dicht bij een goal. Ohio probeerde het van eigen helft, maar keeper Alchevski was dit keer wel alert.

Twee goals Manhoef

Na rust wist Jong Oranje van geen ophouden en uit een voorzet van de uitblinkende Ohio scoorde Manhoef (3-0). Na een aanval via Regeer, Van Bommel en invaller Emanuel Emegha zette opnieuw Manhoef de 4-0 op het scorebord.

Regeer maakte er met zijn tweede goal, weer een diagonaal schot. 5-0 van. De debuterende AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro kwam de hele wedstrijd niet in problemen en hield de nul.

Stand EK-kwalificatiegroep C Team Wedstrijden/punten Jong Oranje 8-24 Jong Georgië 7-16 Jong Zweden 6-10 Jong Moldavië 8-6 Jong Noord-Macedonië 7-6 Jong Gibraltar 8-3