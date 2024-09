Luxeprobleem onder de lat bij Jong Oranje: 'Dat gebeurt niet vaak'

Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger kampt momenteel met een luxeprobleem. Hij beschikt met de 21-jarige Robin Roefs (NEC) en de 20-jarige Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) over twee keepers die in de eredivisie eerste keus zijn bij hun club, iets wat op die leeftijd niet vaak voorkomt.

"Niet veel clubs durven het aan om met een keeper te spelen die zo jong is, dat gebeurt niet vaak. Dus voor hun ontwikkeling vind ik het fantastisch", zegt Reiziger. Ook Frans Hoek, voormalig keeperstrainer van Oranje, volgt de twee met interesse: "Ze hebben potentie, maar over een jaar of twee weten we eigenlijk pas hoe goed ze zijn."