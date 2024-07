AZ haalt ervaren doelman Zoet transfervrij uit Italië, maar wel als tweede keeper

Tweede doelman

Volgens technisch directeur Max Huiberts is Zoet in eerste instantie gehaald als ervaren tweede doelman, dat zegt Huiberts op de clubsite van AZ. Eerste keeper is in principe de jonge Rome-Jayden Owusu-Oduro. Hij verving afgelopen seizoen al een aantal keren doelman Matt Ryan, die inmiddels is vertrokken bij de Alkmaarders.