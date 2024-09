Pro Shots Youri Baas bij Jong Oranje

NOS Voetbal • vandaag, 10:30 Baas hopt erop los: aanvaller, verdediger, Ajax-aanvoerder en nu Jong Oranje Dean van het Laar redacteur NOS Sport Dean van het Laar redacteur NOS Sport

Soms is de logica in een voetbalcarrière ver te zoeken. Vraag het Youri Baas. Dit seizoen basisspeler bij Ajax, vorig jaar een enkele keer nog wisselspeler bij NEC. In Amsterdam steevast in het centrum van de verdediging, vorig jaar tegen wil en dank op de positie van linksbuiten.

Het enige constante lijkt zijn plek bij Jong Oranje. Daarmee hoopt de 21-jarige voetballer zich deze week te plaatsen voor het EK van volgend jaar.

Afgelopen seizoen was het bij NEC een rollercoaster voor de verdediger. "Naast dat ik niet op mijn favoriete positie speelde, raakte ik geblesseerd. Dat doet wel wat met je als mens. Met steun van vrienden, familie en mijn zaakwaarnemer ben ik daar goed doorheen gekomen. Zij benadrukken bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om goed te blijven eten. Het was niet zo dat ik iedere dag kapsalons zat te eten, maar zulke kleinigheden schieten er dan weleens bij in."

Aanvoerdersband

Met een rugzak vol ervaringen keerde hij terug bij Ajax, waar een pijlsnelle ontwikkeling volgde. Trainer Francesco Farioli stak zijn lof over de verdediger niet onder stoelen of banken en schoof tijdens de voorbereiding zelfs de aanvoerdersband om zijn arm in de oefenwedstrijd tegen Al Wasl. Opmerkelijk, gezien de maanden die daaraan vooraf waren gegaan.

Jong Oranje - Jong Noord-Macedonië Jong Oranje trapt vanavond om 20.00 uur in het Yanmar Stadion in Almere af voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noord-Macedonië. Als Nederland wint en Jong Georgië morst punten tegen Jong Moldavië, is het EK-ticket al binnen.

Farioli ziet het in de jongeling zitten en ook Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger is fan van Baas. Ze kennen elkaar al langer, uit hun gezamenlijke tijd bij Jong Ajax. Reiziger: "Youri kan zich gemakkelijk aanpassen aan bepaalde spelsystemen. Hij staat open voor verandering. Dat vergt leergierigheid, concentratie en een behoorlijke drive."

Van de acht officiële wedstrijden van Ajax dit seizoen stond Baas er zeven in de basis. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", vertelt hij met een grote glimlach.

Pro Shots Youri Baas

"Ik wist wel dat ik voor mijn plekje moest gaan strijden, maar ik had niet verwacht zoveel te spelen, en op deze positie", vertelt de centrale man van Ajax. Een korte stilte volgt, waarna hij opkijkt en zegt: "Dit is wel de droom waar ik lang voor heb gewerkt."

Manusje-van-alles

Linksbuiten, linksback en links centraal. Er mag een vinkje achter de term 'veelzijdigheid' bij Baas. Het kan in je nadeel werken, door als gatenvuller te worden gezien, maar zo ziet Baas het niet. "Het geeft de trainer meer opties. Het is wel relaxter om je op één plek te focussen, maar je ontwikkelt je als speler beter op verschillende posities."

En met die instelling hoopt Baas vanavond op een plekje in de basisopstelling van bondscoach Reiziger. "Plaatsing voor het EK is het enige doel deze periode. Als ik speel zou dat mooi zijn, maar laten we ons eerst maar plaatsen voor het EK."

Tussenstand kwalificatiepoule Jong Oranje Team Wedstrijden/punten Jong Oranje 7-21 Jong Georgië 6-13 Jong Zweden 6-10 Jong Moldavië 7-6 Jong Noord-Macedonië 6-6 Jong Gibraltar 8-3