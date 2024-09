Pro Shots Million Manhoef

NOS Voetbal • vandaag, 10:52 Ohio en Manhoef richten pijlen op 'grote' Oranje: 'Geen droom, maar een doel' Dean van het Laar verslaggever Jong Oranje Dean van het Laar verslaggever Jong Oranje

Jong Oranje heeft vanavond aan een punt genoeg om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar in Slowakije. Dat lijkt een formaliteit gezien de vlekkeloze kwalificatiereeks: uit acht duels heeft het de 100 procent score van 24 punten en in die reeks maakte het bovendien liefst 26 goals.

Bijna de helft daarvan werd gescoord door aanvallers Noah Ohio en Million Manhoef, die groot dromen. "Als Oranje geen doel is, heb je hier niets te zoeken."

In totaal hebben de twee elf doelpunten achter hun naam tijdens deze kwalificatiereeks. FC Utrecht-spits Ohio maakte er zes en is topscorer, maar Stoke City-aanvaller Manhoef hijgt met vijf goals in zijn nek. "Het maakt mij niet uit hoe de ballen erin gaan, als we ons maar plaatsen. Het liefst ongeslagen", zegt Ohio.

Troonopvolger

Jonge, scorende aanvallers in het shirt van Oranje lijken zich deze week in de gehele linie te laten gelden. Zo scoorden Manhoef en Ohio beiden in het EK-kwalificatieduel tegen Jong Noord-Macedonië. Joshua Zirkzee liet zaterdagavond zien dat het leven van een spits snel kan veranderen.

In het 'grote' Oranje wierp hij zich met een goal en een assist in één klap op als troonopvolger van Memphis Depay in de spits van Oranje. En dan te bedenken dat Brian Brobbey ook de kans krijgt bij het Nederlands elftal. Weer een jonge spits die vanuit Jong Oranje de stap heeft gezet naar het vlaggenschip van het vaderlandse voetbal.

Het zorgt voor hoop bij de twee telgen van Jong Oranje. "Veel jongens die bij het grote Oranje zitten, komen van hier", zegt Ohio vastberaden. "Oranje is daarom geen droom, maar een doel. Als je dat niet nastreeft, wat doe je dan hier?"

Pro Shots Ohio scoort voor Jong Oranje tegen de beloften van Jong Noord-Macedonië

Klare taal voor twee spitsen die via een omweg hun route naar de top aan het vinden zijn. Ohio is pas 21 jaar, maar heeft al acht clubs in vijf verschillende landen achter zijn naam staan. Hij lijkt nu echter rust te hebben gevonden bij FC Utrecht. "Ik ben blij dat ik weer in Nederland ben. Ik ben dichtbij m'n familie en voel me op m'n gemak. Dat helpt mij ook in mijn spel."

Manhoef schittert niet in een topvijfcompetitie, maar duelleert op het tweede niveau van England in het shirt van Stoke City. Toch ziet de gedrongen aanvaller de competitie als dé ideale springplank naar het hoogste niveau. "Je speelt op het tweede niveau tegen heel grote clubs zoals Leeds United en West Bromwich Albion. Clubs die qua statuur veel weg hebben van een Premier League-club."

De twee dromen van het Nederlands elftal, maar Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger ziet dat het duo nog stappen moet maken. "Anders had je wel bij het grote Oranje gezeten, in plaats van bij Jong Oranje." Maar, zegt Reiziger: "Ze zijn wel op de goede weg."

Als ik straks veel goals ga maken, zit ik niet zover meer van het 'grote' Oranje af Noah Ohio over zijn ambities bij het Nederlands elftal

Manhoef sluit zich daarbij aan. "Ik zit er ver vanaf ja, maar het kan snel gaan in de voetballerij. Ik focus me op Jong Oranje en hoop een goed seizoen te draaien bij Stoke City. Vanuit daar kan ik eventueel een stap maken."

Ohio kijkt er iets anders naar. "Zit ik er ver vanaf? Met spitsen is het misschien anders, maar als ik straks veel goals ga maken, zit ik er niet zover meer vanaf", zegt de goalgetter.

Tijd om daad bij het woord te voegen, te beginnen vanavond in De Koel. Daar speelt Jong Oranje de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Georgië. Een punt volstaat, maar de talenten van Jong Oranje jagen op een nieuwe driepunter. "Dat zijn we verplicht. We moeten de kwalificatie goed afsluiten, en met een goed gevoel afreizen naar het EK in Slowakije volgend jaar", zegt Ohio.