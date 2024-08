Prijzen stijgen iets minder hard, enkel dankzij goedkopere energie

Huishoudens betaalden in augustus nog altijd meer voor hun boodschappen, vaste lasten en andere aankopen. De prijzen stegen deze maand met 3,6 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is weliswaar minder dan de 3,7 procent uit juli, maar ligt nog altijd ver boven het gewenste doel van 2 procent.

In augustus werden vooral voedingsmiddelen, dranken en tabak iets duurder. Ook moest iets meer worden betaald voor diensten. De inflatie koelde in augustus enkel iets af, omdat energie flink goedkoper werd

Somber over portemonnee

Toch blijven consumenten somber over hun portemonnee, blijkt weer uit het economisch maandbericht over augustus van het CBS. Zij waren deze maand net zo negatief als in juli. Producenten waren juist iets positiever gestemd. Toch ligt het vertrouwen van zowel consumenten als producenten onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Rente

Omdat de inflatie begin dit jaar flink daalde, besloot de Europese Centrale Bank (ECB) in juni de rente van een recordstand van 4 procent te verlagen naar 3,75 procent. Over twee weken neemt de ECB een besluit of de rente verder omlaag kan. Die kans lijkt wel steeds kleiner te worden, omdat de prijsstijgingen in Europa nog ver van de 2 procent blijven.