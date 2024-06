ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:42 ECB verlaagt rente voor het eerst in jaren

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente met 0,25 procentpunt naar 3,75 procent. Dat heeft Christine Lagarde, de president van de ECB, bekend gemaakt.

Het is voor het eerst sinds september 2019 dat de centrale bank de rente verlaagt. De afgelopen jaren probeerde de bank met renteverhogingen de inflatie te beteugelen. Nu de inflatie naar de gewenste 2 procent beweegt, kan de rente volgens de bank weer wat omlaag.

Doel is het aanjagen van de economie. Als de rente daalt, worden geld lenen en uitgeven aantrekkelijker. Spaarrentes stijgen mogelijk niet verder door: een prikkel voor spaarders om geld uit te geven in plaats van op te potten.

Een dag voor de bekendmaking door de ECB boekten aandelenmarkten al flinke koerswinsten, vanwege optimisme over de kans op renteverlagingen.

Prijsstijgingen

De ECB verhoogde in juli 2022 de jarenlange negatieve rente van een half procent naar nul. In het daaropvolgende jaar werd de beleidsrente in negen stappen verhoogd naar 4 procent. Dit percentage was het hoogste ooit in de geschiedenis van de ECB.

President Lagarde benadrukte sindsdien dat de rente zo hoog zou blijven totdat de cijfers zouden uitwijzen dat de inflatie naar het doel van structureel 2 procent zou gaan.

Die kant leek het dit jaar op te gaan, tot vorige week bleek dat de prijsstijgingen in de eurozone in mei iets opliepen. Het gemiddelde van 2,6 procent was twee procentpunten hoger dan een maand eerder. In Nederland was de inflatie 2,7 procent, net zo hoog als in april.

In een toelichting spreekt de ECB de verwachting uit dat de inflatie dit jaar gemiddeld op 2,5 procent uitkomt. In 2025 zou dat 2,2 procent worden, om in 2026 op 1,9 procent uit te komen.

Later vandaag zal Lagarde een toelichting geven op de plannen. Dan zal ook mogelijk meer duidelijkheid komen over de kansen op een volgende renteverlaging in juli.