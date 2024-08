AFP

NOS Sport • vandaag, 20:06 Sinner vindt zijn vorm terug en wint op US open tegen Michelsen

Jannik Sinner heeft de derde ronde van de US Open overtuigend bereikt door Alex Michelsen, de nummer 49 van de wereld, in drie sets te verslaan. Sinner won met 6-4, 6-0, 6-2.

Dinsdag werd Sinner in de eerste ronde nog uitgejoeld vanwege zijn positieve dopingtest; daarvoor nam hij een paar drastische beslissingen: de Italiaanse tennisser ontsloeg zijn coach Umberto Ferrara en fysiotherapeut Giacomo Naldi.

In de eerste set had de Italiaan, de nummer een van de wereld, het even moeilijk tegen zijn Amerikaanse tegenstander. Sinner leek op zoek naar zijn ritme, maar profiteerde uiteindelijk van een aantal dubbele fouten van Michelsen. Dankzij drie breakpoints wist hij de set met 6-4 binnen te halen.

In de tweede set leek Sinner zijn vorm te hebben gevonden. Michelsen had geen antwoord meer op het slimme spel van de Sinner, die helemaal over hem heen walste met 6-0. De derde set was iets spannender, toch kon Sinner het redelijk makkelijk afmaken: 6-2.

Korda uitgeschakeld

De Amerikaanse Sebastian Korda is op de US Open al in de tweede ronde uitgeschakeld. De mondiale nummer 16, die na recente prestaties als een belangrijke outsider werd gezien, legde het in straight sets af tegen de Tsjech Tomás Machác: 4-6, 2-6, 4-6.