AFP Een F-16 tijdens een vliegshow

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 • Aangepast vandaag, 19:01 F-16 stort neer in Oekraïne, meerdere lezingen over oorzaak

In Oekraïne is een F-16 neergestort. Dat melden meerdere Amerikaanse media. De Oekraïense legertop bevestigt het neerstorten van het gevechtsvliegtuig. Het is het eerste toestel van dit type dat Oekraïne nu verliest.

De piloot is omgekomen. Onder meer CNN en Oekraïense media melden dat de ervaren gevechtsvlieger Moonfish in het toestel zat.

Volgens Oekraïne is het toestel neergestort terwijl het Russische raketten onderschepte. Amerikaanse functionarissen stellen dat het toestel niet is neergeschoten door vijandelijk vuur en dat het lijkt het op een fout van de piloot.

De gevechtsvliegtuigen die gemaakt worden in de VS worden sinds eind juli actief ingezet in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

De VS stuurde onlangs zes toestellen naar Oekraïne. Nederland heeft in samenwerking met Denemarken tientallen gevechtsvliegtuigen van dit type toegezegd, waarvan een aantal is geleverd.

Nederlandse F-16's

President Zelensky bevestigde begin deze maand tegenover de NOS dat de beloofde toestellen in zijn land zijn aangekomen, en dat ze ook zijn ingezet. Oekraïense piloten zijn nog wel in opleiding.

Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt tegen de NOS geen uitspraak te kunnen doen over het bericht vanwege de operationele veiligheid.

De toestellen worden volgens experts vooral ingezet bij defensieve acties, zoals de luchtverdediging van Oekraïense steden. Zo zijn ze ook geschikt om te jagen op kruisraketten.

Voor de westerse bondgenoten is het, nu Oekraïne het offensief kiest in de Russische regio Koersk, de vraag hoe westerse wapens mogen worden gebruikt.

Eerder vandaag zei minister Brekelmans van Defensie dat Oekraïne de Nederlandse F-16's mag inzetten op Russisch grondgebied, mits Oekraïne zich aan het oorlogsrecht houdt.