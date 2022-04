Hoe de Oekraïense luchtmacht het volhoudt tegen Rusland

"We hebben ons sinds 2014 voorbereid op dit scenario", zegt Moonfish. Zo heeft Oekraïne het aantal straaljagers vergroot en de luchtverdediging flink uitgebreid. De laatste jaren is veel praktijkervaring opgedaan in de Donbas in het oosten en is Oekraïne versterkt met veel Westers materieel. Tegelijkertijd hebben de Oekraïners hun tactieken aangepast, zegt Moonfish, en zijn ze creatiever geworden. "Maar wat we dan anders doen, dat kunnen we bespreken na de overwinning."

Zweedse strategie

Hoogleraar oorlogsstudies en voormalig F-16 piloot Frans Osinga is verrast over het Oekraïense succes in de lucht. Hij noemt het een "strategische blunder" dat Rusland geen luchtoverwicht heeft. "Dat verklaart ook waarom Oekraïne zo succesvol is op de grond." Hoewel nog veel onduidelijk is over de Oekraïense tactieken, lijkt het er volgens Osinga op dat ze onder meer de Zweedse strategie volgen. Dat houdt in dat vliegtuigen niet te dicht bij elkaar geplaatst worden op een vliegveld, maar zoveel mogelijk worden verspreid. Daarbij veranderen de Oekraïense vliegers continu van locatie, en maken ze mogelijk gebruik van snelwegen om op te stijgen en te landen. "Daardoor zijn ze minder makkelijk een doelwit voor Rusland."

Ook denkt Osinga dat de Oekraïners in de lucht ervoor zorgen dat ze zo lang mogelijk niet te detecteren zijn voor de Russen. "Dat doen ze doen ze door heel hard en heel laag te vliegen, en bovendien door zo lang mogelijk de radar niet aan te zetten", zegt Osinga. Dan kunnen de vliegtuigen niet opgepikt worden door Russische luchtafweer en verassingsaanvallen uitvoeren.