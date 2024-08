Wekdienst 29/8: Paralympische Spelen van start • Eerste interview Harris en Walz

Eerst het weer: vandaag trekken enkele wolkenvelden over het land en door een wind vanuit het westen zijn de temperatuurverschillen groot. In het westen wordt het maximaal 22 graden, langs de oostgrens loopt de temperatuur op naar 29 graden. De komende dagen is het minder warm, maar vaak droog en zonnig.

De grote storing gisteren bij de Nederlandse overheidsdiensten kwam door een softwarefout op een van de IT-netwerken van Defensie, schrijft defensieminister Brekelmans in een Kamerbrief. De storing zat in het NAFIN, een zwaarbeveiligd netwerk dat onder meer 180 defensielocaties met elkaar verbindt en ook wordt gebruikt bij datacenters van verschillende ministeries en politiebureaus.

"Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij", aldus Brekelmans. Door de storing in het netwerk haperde het communicatiesysteem van de hulpdiensten en was inloggen met DigiD niet mogelijk. Ook moesten vliegtuigen op luchthaven Eindhoven urenlang aan de grond blijven.