Computerstoring bij overheidsdiensten kwam door 'fout in softwarecode'

Zoals al werd vermoed, zat de storing in het zogenoemde Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Dat is een zwaarbeveiligd netwerk dat onder meer 180 defensielocaties met elkaar verbindt en ook wordt gebruikt bij datacenters van verschillende ministeries en politiebureaus.

"Door een fout in de softwarecode is een probleem ontstaan in de tijdsynchronisatie op het netwerk", schrijft Brekelmans. "Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij."