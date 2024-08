ANP Een agent op het politiebureau (foto ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 09:17 • Aangepast vandaag, 11:15 Systemen bij overheidsdiensten plat door storing bij ministerie van Defensie

Door een storing in het IT-systeem van het ministerie van Defensie zijn verschillende overheidsdiensten getroffen. Hulpdiensten hebben hierdoor problemen met hun communicatie- en alarmeringssysteem, waardoor ze onderling moeilijker kunnen communiceren. Noodnummer 112 is nog wel bereikbaar.

Ook de problemen op Eindhoven Airport zijn veroorzaakt door de storing bij Defensie, meldt het ministerie. Eindhoven Airport is het civiele gedeelte van de militaire vliegbasis Eindhoven en valt daarom onder het beheer van Defensie.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog onduidelijk. Ook is niet duidelijk of wordt gedacht aan een doelbewuste aanval, of dat het gaat om een technisch probleem al dan niet veroorzaakt door een menselijke fout. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat omvang en impact nog in kaart worden gebracht.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) schrijft op X dat verschillende gebruikers van het datacenter en hun IT diensten zijn getroffen. Hierdoor is het voor de overheidsorganisatie niet mogelijk om beveiligingsadviezen uit te sturen.

Ook medewerkers van de Tweede Kamer hebben te maken te hebben met inlogproblemen, meldt een woordvoerder aan persbureau ANP. Het lukt medewerkers niet om via een vaste verbinding in te loggen op computers. Met behulp van een simkaart kunnen ze wel inloggen.

De Kamer zoekt nog uit wat de oorzaak is en weet niet of deze verband houdt met storingen van andere organisaties. De Tweede Kamer is overigens nog met reces, er staan dus geen debatten op het programma.

P2000 en C2000

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht veroorzaakt de storing problemen met het alarmeringssysteem P2000 en het communicatiesysteem C2000. Via het C2000 communicatiesysteem staan agenten op straat in verbinding met elkaar en met de meldkamer. Ook andere hulpdiensten, waaronder de kustwacht, boa's en de Koninklijke Marechaussee, gebruiken het netwerk. Ook zij melden te zijn getroffen door de storing.

Met P2000 kunnen meldkamers hulpverleners oproepen. Onder meer de brandweer, politie en ambulance zijn op het meldsysteem aangesloten.

Sinds half elf gisteravond

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht is de storing al sinds half elf gisteravond aan de gang. De hulpdiensten communiceren nu telefonisch of via SMS.

In de veiligheidsregio Utrecht heeft de storing nog geen grote problemen veroorzaakt, vertelt de woordvoerder. "Maar als er nu een groot incident is, kunnen we niet goed met elkaar communiceren. Dat zou het bijvoorbeeld lastiger maken als de brandweer een brandend pand in moet gaan.

Ook DigiD getroffen

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt enkel problemen te hebben met het contact met de meldkamer. Zij maken nu gebruik van een alternatief systeem.

Ook DigiD kampt met een storing. Het is niet duidelijk of die dezelfde oorzaak heeft. Mensen kunnen de dienst nog wel gebruiken, maar het is niet mogelijk om een SMS-code te ontvangen om mee in te loggen. Ook is het momenteel niet mogelijk om een DigiD-account aan te vragen.