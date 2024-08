AFP

NOS Nieuws • vandaag, 06:41 Wekdienst 28/8: SpaceX doet nieuwe poging met toeristenvlucht • Openingsceremonie Paralympische Spelen

Goedemorgen! Kabinetsleden komen weer samen op het Catshuis om te praten over de begroting, SpaceX gaat opnieuw proberen een 'toeristenvlucht' de ruimte in te krijgen en de Paralympische Spelen worden geopend in Parijs.

Eerst het weer: Het wordt zonnig en 27 tot lokaal 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen draait de wind naar het westen en stroomt koelere lucht het land in. Dan wordt het 20 tot 27 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Kabinetsleden komen weer bijeen op het Catshuis voor onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Eerder deze week spraken de vicepremiers elkaar al. Premier Schoof houdt er rekening mee dat het kabinet misschien "pijnlijke keuzes" moet maken.

SpaceX doet een nieuwe poging vier mensen naar de ruimte te sturen, onder wie miljardair Jared Isaacman. Het is de bedoeling dat tijdens de missie burgers voor het eerst een ruimtewandeling uitvoeren. Gisteren ging het niet door, vanwege een heliumlek.

De Britse premier Starmer bezoekt Duitsland. Hij wordt daar met militair eerbetoon ontvangen door bondskanselier Olaf Scholz. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden als premier vorige maand dat de Labourleider naar Berlijn afreist.

De Paralympische Spelen worden geopend met een ceremonie op de Place de la Concorde in Parijs. Duizenden topsporters komen naar de Franse hoofdstad voor het grootste evenement in de wereld voor sporters met een beperking. De openingsceremonie is vanavond live te volgen op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app, van 20.00 tot 22.30 uur.

Wat heb je gemist?

Het aantal incidenten met nepagenten is flink toegenomen. Oplichters doen zich daarbij voor als politie. In 2023 ging het om ongeveer 400 incidenten. Dit jaar staat de teller al op ruim 2400, meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Volgens de politie zijn vooral ouderen slachtoffer. "Zij worden gebeld over dat er inbraken in hun buurt plaatsvinden. Op dat moment stelt de beller voor om een agent snel ter plaatse te sturen om alle sieraden van de mensen op te halen." Op die manier zijn mensen al hun spaargeld, erfstukken of kunst kwijtgeraakt, zegt de politie, omdat ze hun spullen in goed vertrouwen meegeven aan de nepagenten.

Ander nieuws uit de nacht:

Ongeveer duizend mensen zijn gisteravond in Montpellier de straat op gegaan om te demonsteren tegen antisemitisme. Dat deden ze drie dagen nadat er brand werd gesticht bij een synagoge in de badplaats La Grande-Motte, vlak bij Montpellier. Een agent raakte daarbij gewond.

De aanklacht tegen Donald Trump in de zaak rondom verkiezingsinmenging is herzien. Zo is de beschuldiging dat Trump het ministerie van Justitie onder druk wilde zetten geschrapt. De speciaal aanklager heeft dat gedaan na een uitspraak van het Hooggerechtshof. Die stelde dat Trump niet vervolgd kan worden voor acties die binnen zijn bevoegdheden als president vielen. Trump blijft in de herziene aanklacht wel beschuldigd van het ongedaan willen maken van zijn eigen verkiezingsnederlaag.

Wetenschappers hebben nog geen oplossing gevonden om relatief kleine projecten vrij te stellen van strenge stikstofregels. Provincies hadden gevraagd om te zoeken naar een grens waaronder geen stikstofvergunning nodig is. Maar die grens is dus niet gevonden. Nu moet voor vrijwel elk nieuw project dat stikstof uitstoot een vergunning worden aangevraagd, tot frustratie van boeren en bedrijven.

En dan nog even dit:

Vijf jaar stond de Dom voor de restauratie in de steigers. Nu is het symbool van Utrecht, en de hoogste kerktoren van het land, weer in volle glorie te zien.

1:00 De Dom uit de steigers

Fijne dag!