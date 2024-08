Demonstratie tegen antisemitisme in Montpellier na aanslag synagoge

Ongeveer duizend mensen zijn gisteravond in Montpellier de straat op gegaan om te demonsteren tegen antisemitisme. Dat deden ze drie dagen nadat er brand werd gesticht bij een synagoge in de badplaats La Grande-Motte, vlak bij Montpellier. Een agent raakte daarbij gewond.

De honderden demonstranten verzamelden zich op het centrale plein in het centrum van Montpellier: Place de la Comédie, meldt La Gazette. De koepelorganisatie van Joodse organisaties in Frankrijk had opgeroepen tot de demonstratie.

Gasfles

De Franse autoriteiten gaan ervan uit dat de verdachte van de aanslag dit weekend alleen handelde, meldde de Franse nieuwssite BFM-TV. Er werden twee auto's bij het joodse gebedshuis in brand gestoken en bij twee toegangsdeuren werd brand gesticht. Even later volgde een explosie. Bij een van de auto's is een gasfles gevonden.