Aanslag bij synagoge in Zuid-Frankrijk, justitie opent terreuronderzoek

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"De terreuraanslag van Hamas op Israël op 7 oktober leidde in Frankrijk tot spanningen. En de aanvallen daarna van Israël op de Gazastrook zorgden voor nóg meer spanningen. Frankrijk heeft een van de grootste joodse en een van de grootste moslimgemeenschappen in Europa. In de eerste groep bestaat doorgaans sympathie voor Israël, terwijl de tweede groep zich vaak identificeert met de Palestijnen.

Verspreid over het land nam het aantal antisemitische incidenten sinds oktober flink toe. Alleen al in oktober vorig jaar waren er meer dan 500 incidenten, tegen enkele tientallen de maand ervoor. Dat ging van beledigingen tot fysiek geweld. In de eerste vier maanden van 2024 waren er 300 incidenten: ongeveer 300 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Binnen de joodse gemeenschap ontstond angst. Uit peilingen bleek bijvoorbeeld dat joden hun naam verzwijgen of geen keppeltje meer op straat durven te dragen. De regering besloot na 7 oktober al snel om extra veiligheidsmaatregelen te nemen bij onder meer synagogen.

Na het oplaaien van het geweld in het Midden-Oosten werden er in Frankrijk ook verscheidene demonstraties gehouden tégen het Israëlische optreden in Gaza. Die werden vaak georganiseerd door linkse politieke partijen, vakbonden en comités van Palestijnen. Maar onder de deelnemers waren ook niet-politiek gebonden Franse moslims.

Met name rechtse en rechts-radicale media hamerden erop dat Franse moslims zich achter Hamas zouden scharen. Zo berichtte radiozender Europe 1 eind vorig jaar dat 19 procent van de Franse moslims sympathiseert met Hamas. Dat bleek uit een IFOP-peiling. Maar wat Europe 1 en andere media niet meldden was dat 25 procent van de ondervraagde moslims juist zei 'antipathie' te voelen ten opzichte van Hamas, terwijl 56 procent van de Franse moslims onverschillig tegenover Hamas zei te staan."