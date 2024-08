AFP De politie praat met omstanders na de aanslag op de synagoge

NOS Nieuws • vandaag, 11:53 'Verdachte van aanslag bij Franse synagoge handelde alleen'

De Franse autoriteiten gaan ervan uit dat de verdachte van de aanslag gisteren op een Franse synagoge alleen handelde, meldt de Franse nieuwssite BFM-TV. Gisteravond werd de verdachte aangehouden in Nîmes in het zuiden van het land. Ook twee mensen uit zijn omgeving werden aangehouden.

Gisterochtend werd brand gesticht bij een synagoge in de Zuid-Franse badplaats La Grande-Motte, niet ver van Montpellier. Twee auto's bij het joodse gebedshuis werden in brand gestoken en bij twee toegangsdeuren werd brand gesticht. Even later volgde een explosie. Bij een van de auto's is een gasfles gevonden. De verdachte heeft bekend dat hij zijn eigen auto in brand heeft gestoken, waarna hij op de vlucht sloeg.

Schoten bij aanhouding

De man kon worden aangehouden op basis van beelden van een bewakingscamera bij de Beth Yaacov-synagoge. Daarop is een man te zien met een Palestijnse vlag om zijn middel, een keffiyeh (Palestijnse sjaal) om zijn hoofd en twee plastic flessen met mogelijk een brandbare vloeistof in zijn handen. Ook lijkt hij een wapen in de band van zijn broek te dragen. Volgens bronnen van het Franse persbureau AFP mogelijk een 9 mm-pistool. Zijn gezicht is herkenbaar in beeld. Op andere bewakingsbeelden is te zien dat een persoon auto's in brand steekt.

De verdachte raakte gewond bij de aanhouding in Nîmes door een anti-terreureenheid. De man opende het vuur op de politie, die de man daarop neerschoot. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Volgens Franse media is de man een 33-jarige Algerijn, die halverwege de jaren 2010 naar Frankrijk is gekomen. Hij woonde in La Grande-Motte, maar ook in Nîmes.

Bij de zoektocht naar de man werden meer dan 200 agenten ingezet. Justitie heeft een terrorismeonderzoek ingesteld.

Een agent die kort na het ontstaan van de brand bij de synagoge arriveerde, raakte lichtgewond door de explosie. In het gebouw zelf, waar vijf mensen aanwezig waren, onder wie de rabbijn, vielen geen gewonden.

President Macron sprak in een reactie van een terreurdaad. De strijd tegen antisemitisme is een voortdurende strijd, van de hele bevolking, zei hij op X.