Voorlopig geen oplossing voor strenge stikstofregels, wel verder onderzoek

Emmer vol water

Het stikstofprobleem is te vergelijken met een emmer vol water. Wetenschappers kunnen vaststellen dat er steeds meer water, of stikstof, die emmer in loopt, waardoor die overstroomt. Veel moeilijker is het om vast te stellen waar de individuele waterdruppels vandaan komen en wie verantwoordelijk is voor het nog verder vollopen van de emmer.

Voor boeren is het frustrerend dat zij geen vergunning kunnen krijgen voor uitbreiding van hun bedrijf, of dat zelfs hun huidige activiteiten door de rechter illegaal zijn verklaard, terwijl niet met zekerheid is vast te stellen of hun bedrijf daadwerkelijk bijdraagt aan de "overstromende emmer".

Tegelijk is duidelijk dat er nu als het ware te veel water de emmer instroomt en de overheid is wettelijk verplicht daar iets aan te doen. Dat gebeurt tot nu toe nauwelijks. Als er in de toekomst met een hogere ondergrens gewerkt mag worden zal de uitstoot dan waarschijnlijk alleen maar toenemen - tenzij elders de stikstofuitstoot wordt verminderd.