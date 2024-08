ANP Een agent op het politiebureau (foto ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 04:20 Steeds vaker oplichting door nepagenten: dit jaar al zes keer zo veel

Het aantal incidenten met nepagenten is flink toegenomen. Oplichters doen zich daarbij voor als politie. In 2023 ging het om ongeveer 400 incidenten, maar dit jaar staat de teller al op ruim 2400, meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Vooral oudere mensen zijn slachtoffer, zegt de politie. "Zij worden gebeld over dat er inbraken in hun buurt plaatsvinden. Op dat moment stelt de beller voor om een agent snel ter plaatse te sturen om alle sieraden van de mensen op te halen. Vervolgens zijn die dan alles kwijt."

Het gaat om schrijnende gevallen, zegt een woordvoerder in de tv-uitzending van gisteravond. Zo zijn er mensen die op deze manier al hun spaargeld, erfstukken of kunst kwijt zijn geraakt. Zij geven hun spullen namelijk in goed vertrouwen mee aan de nepagenten.

"Dit zijn nog voorzichtige cijfers, want niet iedereen die dit overkomt meldt het ook daadwerkelijk bij de politie." De politie roept mensen op dit wel te doen en waarschuwt ook voor meerdere bendes die actief zijn in heel Nederland.

Legitimeren

De politie benadrukt dat echte agenten nooit zomaar spullen meenemen. Ook kan een agent zich altijd legitimeren met een fysieke politiepas en kan het officiële politienummer (0900-8844) gebeld worden ter controle.

In juli waarschuwde de politie nog voor nepagenten aan de deur. Toen kwamen daar in een week tijd tientallen aangiftes over binnen. Ook Opsporing Verzocht besteedde in juni al aandacht aan het onderwerp.