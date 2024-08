Aanklacht tegen Trump herzien in zaak verkiezingsinmenging

Correspondent Rudy Bouma:

"Smith betoogt in de nieuwe aanklacht dat Trump geen officiële verantwoordelijkheden had bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Ook heeft hij formuleringen in de aanklacht veranderd. Zo wordt nu benadrukt dat Trump 'presidentskandidaat' was op het moment dat hij de mogelijke strafbare feiten beging en dat zijn kompanen ook vanuit een privé-rol handelden.

Maar volgens Trump heeft de nieuwe aanklacht dezelfde manco's als de oude. Hij noemt speciaal aanklager Jack Smith op z'n sociale mediaplatform Truth Social 'illegaal aangesteld'. Dat is ook de conclusie van een door hem aangestelde rechter, Aileen Cannon. Die heeft de ándere zaak tegen Trump, over de geheime documenten die hij meenam naar zijn resort in Florida, aan de kant geschoven.

Ze oordeelt dat Jack Smith op onrechtmatige wijze is benoemd door de minister van Justitie, omdat dit buiten het Congres omging. Een uitspraak die rechtsgeleerden verraste, want dergelijke benoemingen door de minister van Justitie hebben in het verleden in veel meer zwaarwegende zaken plaatsgevonden in de VS."