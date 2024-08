NOS Voetbal • vandaag, 16:30 Machteloos Feyenoord verspeelt punten in Rotterdamse derby tegen Sparta

Feyenoord heeft opnieuw puntenverlies geleden. Op bezoek bij stadgenoot Sparta kwam de nummer twee van het afgelopen seizoen niet verder dan 1-1. De ploeg uit Rotterdam-Zuid won vorige week met 5-1 bij PEC Zwolle, maar opende de competitie met een teleurstellende remise tegen het gepromoveerde Willem II.

Feyenoord trad aan zonder de geblesseerde Antoni Milambo, twee weken geleden maker van de 1-0 tegen Willem II (1-1), en Hugo Bueno, vorige week de aangever bij de 0-1 tegen PEC Zwolle. Daardoor kon de van FC Twente overgenomen en juist net herstelde Gijs Smal zijn competitiedebuut maken voor de Rotterdammers. Gjivai Zechiël verving Milambo.

Linies gesloten

Nadat met een minuut stilte de afgelopen week overleden oud-Spartaan Hans Eijkenbroek was herdacht, kwam de thuisploeg met de eerste grote kans. Tobias Lauritsen kon vrij inknikken, maar de kopbal van de Noor, die vorige week tegen FC Twente twee keer de paal trof, ging via de hand van Timon Wellenreuther en de lat over het doel.

ANP Gjivai Zechiël haalt uit namens Feyenoord

Daarna nam Feyenoord het heft in handen. Zechiël en Igor Paixão doken gevaarlijk voor het vijandelijke doel op en een kopbal van David Hancko na een hoekschop werd door de paal gekeerd. De thuisploeg, aan de competitie begonnen met een tegenvallende 0-0 tegen Heracles en een verdienstelijke 1-1 bij Twente, hield vervolgens de linies voor doelman Nick Olij gesloten.

Schitterende lob

Sparta loerde op een uitval via een lange bal over de Feyenoord-defensie heen en die tactiek betaalde zich na een dik halfuur uit. Arno Verschueren, over het hoofd gezien door Smal, ging achter zo'n verre trap aan, zag de uitkomende Wellenreuther de bal wegkoppen, waarna Camiel Neghli met een schitterende lob van grote afstand het doel vond: 1-0.

Met de voor Zechiël ingevallen Anis Hadj Moussa op de rechtsbuitenpositie en Stengs terug op het middenveld begon Feyenoord in het tweede bedrijf, waarin het een tweede zeperd in het nog prille seizoen moest zien te voorkomen.

De eerste kansen waren niettemin voor Sparta. Wellenreuther keerde de inzet van Mohamed Nassoh, maar liet even later een schuiver van Verschueren los, waarna Lauritsen verzuimde in de rebound toe te slaan. Een dure misser, want in de zestigste minuut draaide Quinten Timber handig weg bij Verschueren om vervolgens met een harde knal Olij kansloos te laten: 1-1.

Rode kaart

De feestvreugde bij de fans van de club uit Zuid was nog niet verstomd of Ramiz Zerrouki liep tegen zijn tweede gele kaart aan en dus moest Feyenoord met tien man verder. Brian Priske reageerde door Neraysho Kasanwirjo en Chris Nadje in te brengen voor Timber en Smal, maar die wisselingen leken vooral tot verwarring te leiden bij zijn ploeg.

ANP Rode kaart voor Ramiz Zerrouki

Na een overtreding van Mike Eerdhuijzen op Paixão wees scheidsrechter Alex Bos naar de stip, maar na overleg met de VAR kwam de bal toch net buiten de beruchte lijnen te liggen. Sparta bleef niet alleen een penalty bespaard, maar tot onbegrip van de Feyenoorders Eerdhuijzen ook een tweede gele kaart. Kasanwirjo schoot de vrije trap tegen de muur.

Priske probeerde het nog met Ayase Ueda voor de onzichtbare spits Santiago Gimenez, maar ook de Japanner kon geen potten breken. Een kans voor Hancko in de laatste minuut leverde evenmin succes op.

Volgende week wacht Feyenoord, dat nu net als vorig seizoen al snel vier punten achterstand heeft op het nog foutloze PSV, in De Kuip de Klassieker tegen Ajax.

ANP Justin Bijlow neemt in tranen afscheid van de Feyenoord-fans

Daar zal 'kind van de club' Justin Bijlow niet meer bij zijn. De naar het Engelse Southampton vertrekkende doelman nam in tranen afscheid van de op Het Kasteel aanwezige Feyenoord-supporters.