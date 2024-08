Voormalig Oranje-aanvoerder en Sparta-icoon Eijkenbroek (84) overleden

Voormalig Oranje-aanvoerder en oud-voetbaltrainer Hans Eijkenbroek is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij debuteerde in 1967 voor het Nederlands elftal en speelde in 1970 zijn achttiende en laatste interland.

Eijkenbroek begon zijn voetbalcarrière bij Hermes DVS uit zijn geboorteplaats Schiedam. Hij maakte even verderop, bij Sparta Rotterdam, het meest furore. Bij die club speelde hij van 1963 tot 1973. In 1966 won hij met Sparta de KNVB-beker. Hij sloot zijn spelersloopbaan af bij Willem II.

In 1982 werd hij hoofdtrainer bij AZ'67, een seizoen later verhuisde hij naar Roda JC. Later was hij nog een keer trainer in Alkmaar van het inmiddels omgedoopte AZ. Hij sloot zijn trainerscarrière af bij HFC Haarlem in 1990.