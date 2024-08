NOS Voetbal • vandaag, 09:57 Baas klaar voor thuisdebuut tegen Feyenoord: 'Genoeg kaarten geregeld'

"Ja, ik heb één keer de verkeerde afslag genomen", bekent Julian Baas. "Automatisme. Gelukkig was ik nog op tijd."

Het is even wennen voor de 22-jarige Dordrechter. Na zes jaar Excelsior, waarvan de laatste vier als speler van het eerste elftal, heeft Baas deze zomer de stap van oost naar west gemaakt in Rotterdam. Hij staat tot medio 2027 onder contract bij Sparta.

Vanmiddag krijgt hij bij zijn nieuwe werkgever die andere Rotterdamse club uit het zuiden van de stad op bezoek: om 14.30 uur is het Sparta-Feyenoord op Het Kasteel.

1:05 Met zijn familie op de tribune hoopt Baas te mogen debuteren voor Sparta

Zijn nieuwe werkomgeving bevalt Baas tot dusver goed. "Ik heb snel mijn draai kunnen vinden. De jongens hebben mij goed opgevangen. Een leuke groep met veel jongens van mijn leeftijd."

Maar belangrijker nog: vorige week stond de middenvelder tegen FC Twente voor het eerst in de basis. "Dat maakt het alleen nog maar beter. Want daar ben ik natuurlijk voor gekomen. Ik wil ook hier zo veel mogelijk spelen. Ik weet dat er hartstikke goede spelers op mijn positie staan. De concurrentie is groot. Maar ik denk dat ik het tegen Twente prima ingevuld heb."

Familie erbij

En dat stemt hem tevreden. Want het was toch even afwachten hoe de overgang van degradant naar subtopper zou verlopen. Bij Excelsior maakte hij in 2022 de promotie naar de eredivisie mee, maar vlak voor de zomer ook de degradatie via de nacompetitie.

Bij de positiespelletjes merkt hij wel een verschil in individuele kwaliteiten. "Maar de organisatie en dat soort dingen zijn wel redelijk hetzelfde."

De openingswedstrijd van de competitie tegen Heracles (0-0), die voorafging aan de knappe 1-1 op bezoek bij Twente, maakte hij mee vanaf de bank. Vandaag hoopt Baas alsnog zijn debuut op Het Kasteel te maken in een officieel duel. "Ik hoop dat al mijn familie erbij kan zijn. Ik heb genoeg kaarten geregeld, dus daar zal het niet aan liggen."

Dat proactieve handelen was niet voor iedereen nodig, vertelt hij. "Enkele familieleden hebben al een jaar of vijf een seizoenkaart. Die komen hier al langer. Maar ze kijken er nu wel heel erg uit om nu hun zoon of kleinzoon te zien spelen in dit stadion."

Die kunnen Baas, die in een ver verleden ook een jaar een seizoenkaart bij Sparta heeft gehad, zijn opwachting zien maken tegen uitgerekend die derde Rotterdamse club, Feyenoord dus. "Het lijkt wel of dat zo moet zijn, hè? Misschien is het wel vooraf zo geschreven. Een mooi verhaal."

Lastig maken

En een fraai affiche, zoals dat tegenwoordig heet. "Feyenoord is een hartstikke mooie club, een grote club. Ze gaan weer meedoen om het kampioenschap. Het gaat voor ons een lastige wedstrijd worden, daar hoef je niet omheen te draaien. Maar ik denk dat wij vorige week wel hebben laten zien dat wij het ook grote ploegen lastig kunnen maken."

Pro Shots Julian Baas

Vorig seizoen wist Feyenoord pas in de slotseconden een nederlaag te voorkomen op Het Kasteel. De 2-2 werd destijds met grote teleurstelling begroet, maar Baas zou nu wel kunnen leven met een gelijkspel. Dat zou dan de derde remise op rij zijn dit seizoen.

"Ja, dat is dan maar zo. Over die eerste waren we niet zo tevreden, maar met een punt uit tegen Twente en dan ook thuis tegen Feyenoord mogen we wel blij zijn, denk ik."

Al droomt hij stiekem van meer. "Als we het verdedigend goed voor elkaar hebben, ga je sowieso zelf ook een paar kansen krijgen. Als je daar dan heel scherp in bent en die kan afmaken, weet ik zeker dat wij kunnen winnen. Maar dan moet wel alles net goed vallen voor ons."