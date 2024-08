Bijlow in tranen bij afscheid van Feyenoord, dat flirt met Olij: 'Laat het op me afkomen'

Na het gelijkspel tegen Sparta (1-1) zei doelman Justin Bijlow het Feyenoord-publiek in tranen gedag. De keeper staat namelijk op het punt om voor het eerst een transfer te maken, naar Southampton.

De 26-jarige Rotterdammer komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en is een publiekslieveling in De Kuip. De fans zongen hem uitgebreid toe tijdens en na de wedstrijd op Het Kasteel.

Olij

Volgens Olij is een transfer nog niet aanstaande. "Ik heb geen idee of dit mijn laatste wedstrijd voor Sparta was. Feyenoord heeft wel contact gezocht met mijn zaakwaarnemer, maar nog niet met de club."