Italiaanse justitie start onderzoek naar zinken superjacht

Het Italiaanse Openbaar Ministerie gaat onderzoeken hoe het superjacht dat maandag verging heeft kunnen zinken. Dat meldt het hoofd van het OM, Ambrogio Cortosio, in een persconferentie.

Het onderzoek richt zich niet op een specifiek persoon, zegt Cortosio. Hij wilde nog niet veel vertellen, omdat het onderzoek zich in een vroeg stadium bevindt.

Een plaatsvervangend officier van justitie vertelde op de persconferentie dat de passagiers die het niet overleefd hebben waarschijnlijk in hun hut lagen te slapen toen de schipbreuk plaatsvond. Opmerkelijk is dat meerdere lichamen in dezelfde hut zijn gevonden en dat de luiken van het jacht openstonden.