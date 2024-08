Dode en vermisten door zinken zeiljacht bij Sicilië

Een luxejacht met 22 mensen aan boord is vanochtend gekapseisd en gezonken bij Sicilië. Daarbij is zeker een opvarende omgekomen, zes mensen worden vermist.

Het schip, dat voer onder Britse vlag, had Britten, Amerikanen en een Canadees aan boord, meldt de Italiaanse kustwacht. Het incident werd veroorzaakt door slecht weer, in het gebied was vannacht een hevige storm met veel windstoten.

Het is niet duidelijk of het jacht in privébezit was of gehuurd.