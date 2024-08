Duikers bij Sicilië vinden lichaam van laatste vermiste opvarende superjacht

Duikers hebben bij Sicilië het lichaam gevonden van de laatste vermiste opvarende van het superjacht dat daar begin deze week verging. Het is het lichaam van de 18-jarige Hannah Lynch, schrijft Corriere della Sera , de dochter van de Britse techmiljardair en eigenaar Mike Lynch, die ook om het leven kwam.

De 56 meter lange Bayesian verging in de nacht van zondag op maandag met twaalf passagiers en tien bemanningsleden aan boord toen het voor anker lag bij Porticello, in de buurt van Palermo. Hulpdiensten denken dat het jacht door een waterhoos werd getroffen. Het maakte slagzij en zonk snel.

De meeste opvarenden werden gered door een Duitse schipper die in Friesland woont. "We vonden een reddingsvlot met vijftien mensen erin, vier zwaargewonden en ook nog een baby", verklaarde hij . Op maandag werd het lichaam van de scheepskok al gevonden.

Opvarenden in scheepswrak

De overige opvarenden - allemaal passagiers - waren in het scheepswrak naar de zeebodem gezonken. De zee is daar vijftig meter diep. Duikers wisten woensdag vier lichamen te bergen: dat van een topbankier die bevriend was met Lynch, dat van een bevriende advocaat en de lichamen van hun echtgenoten. Het lichaam van Lynch zelf werd gisteren geborgen.