AFP Duikers van de brandweer brengen een lichaam aan land in de buurt van Palermo

NOS Nieuws • vandaag, 18:30 • Aangepast vandaag, 19:28 Duikers vinden vijf lichamen aan boord van gezonken superjacht bij Sicilië

Duikers van de Italiaanse brandweer hebben voor de kust van Sicilië vijf lichamen geborgen uit het superjacht Bayesian. De Britse krant The Telegraph meldt op basis van de kustwacht dat de lichamen van techmiljardair Mike Lynch, en zijn dochter Hannah daarbij zijn, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het luxe zeilschip zonk in de nacht van zondag op maandag.

Wie de andere drie gevonden mensen zijn, is nog niet bekend. Naast Lynch en zijn dochter werden ook zijn advocaat en diens vrouw en topbankier Jonathan Bloomer en zijn vrouw vermist.

Er is nu nog een persoon vermist. Kort nadat het schip zonk, werd het lichaam van scheepskok Ricardo Tomas al gevonden buiten het jacht.

Smalle vertrekken

Het bijna 56 meter lange zeilschip, met aan boord twaalf gasten en tien bemanningsleden, kwam in zwaar weer ten oosten van Palermo. Omdat het jacht op zo'n 50 meter diepte ligt, is het lastig om de lichamen van vermisten die zich vermoedelijk nog in het schip bevinden te bergen.

Volgens de krant Corriere della Sera hebben brandweerlieden grote moeite om alle ruimtes in de cabine van het schip te bereiken. Het gaat om smalle vertrekken die geblokkeerd worden door bijvoorbeeld meubilair en matrassen, omdat het jacht op zijn kant ligt. De duikers kunnen per duik hooguit tien minuten het schip in.

Reddingsvlot

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het vergaan van het schip. Om te reconstrueren wat er gebeurd is, is de kapitein verhoord, meldt Corriere della Sera.

Een deel van de mensen die aan boord waren is gered door een Duitse schipper die in Friesland woont. "We vonden een reddingsvlot met vijftien mensen erin, vier zwaargewonden en ook nog een baby", vertelde schipper Karsten Börner. "Na een tijdje kwam de kustwacht de zwaargewonden ophalen, om ze naar de ambulance op de wal te brengen."