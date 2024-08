Zes vermisten na zinken zeiljacht bij Sicilië, Nederlander gered

Onder de vijftien geredde opvarenden is een Nederlander, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder verkeert hij in goede gezondheid.

Het schip zonk in slecht weer vlak bij de haven van Porticello, ten oosten van de stad Palermo. In het gebied woedde een hevige storm met veel windstoten. Het jacht ligt momenteel op zo'n vijftig meter diepte. Er zijn duikers ingezet om de vermisten te zoeken. Aangenomen wordt dat ze zich nog in het schip bevinden, melden lokale media.

In totaal waren er tien bemanningsleden en twaalf passagiers aan boord toen het schip zonk. De zes vermisten zijn allemaal passagiers. Het lichaam van het dodelijke slachtoffer is inmiddels geborgen. Italiaanse media melden dat het om de kok gaat. Degenen die nu nog vermist worden zouden de Britse, Amerikaanse en Canadese nationaliteit hebben.

Britse zakenman vermist

Volgens Britse media is een van de vermisten de Britse zakenman Mike Lynch. Zijn vrouw zou een van de geredde opvarenden zijn. Het gezonken jacht staat volgens de Britse nieuwzender BBC op haar naam. Lynch werd twee maanden geleden vrijgesproken van miljardenfraude in de Verenigde Staten.

Vlak bij het zeiljacht bevond zich een andere zeilboot. Die voer onder Nederlandse vlag, maar is van een Duits echtpaar. De Duitsers vertellen tegen de Italiaanse nieuwssite Rai dat ze zagen dat er een lichtkogel werd afgevuurd. Ze wisten een deel van de opvarenden te redden. "We hoorden geschreeuw en we bleven het gebied doorzoeken, maar we vonden niemand anders meer", zegt de kapitein van de boot tegen Rai.