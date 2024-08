Reuters Reddingswerkers in Sicilië

NOS Nieuws • vandaag, 11:27 • Aangepast vandaag, 12:58 Miljardair, advocaat en topbankier vermist na zinken zeiljacht Sicilië

De identiteit van twee mensen die vermist zijn geraakt bij het zinken van het luxe zeiljacht bij Sicilië is bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat de Britse techmagnaat Mike Lynch een van de vermisten is. Zijn vrouw en hun dochter zouden bij de geredde opvarenden horen.

De twee andere vermisten zijn topbankier Jonathan Bloomer, die een hoge functie bij investeringsbank Morgan Stanley International bekleedt en de advocaat Chris Morvillo. Hij vertegenwoordigde Lynch bij een rechtszaak in de VS over een miljardenfraude. Volgens de lokale autoriteiten in Sicilië zijn hun vrouwen ook nog vermist.

Van de 22 opvarenden zijn er vijftien gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat een van hen een Nederlander is. Hij verkeert in goede gezondheid.

Het lichaam van de chef die kookte voor het gezelschap, Ricardo Thomas, is gisteren gevonden. In totaal worden nog zes mensen vermist. Zij hebben de Britse, Amerikaanse en Canadese nationaliteit.

Mogelijke oorzaken

Het schip zonk in slecht weer vlak bij de haven van Porticello, ten oosten van de stad Palermo. In het gebied woedde een hevige storm met veel windstoten. Het gezonken jacht ligt op zo'n vijftig meter diepte. Er zijn duikers ingezet om de vermisten te zoeken. Lokale media melden dat de autoriteiten ervan uitgaan dat ze zich in het schip bevinden.

Vlak bij het zeiljacht bevond zich een andere zeilboot. Die voer onder Nederlandse vlag, maar is van een Duits echtpaar. Zij zeggen tegen de Italiaanse omroep RAI dat er een lichtkogel werd afgevuurd. Het paar heeft een aantal opvarenden kunnen redden. "We hoorden geschreeuw en we bleven het gebied doorzoeken, maar we hebben niemand anders meer gevonden", vertelt de kapitein van de boot aan omroep RAI.

De opvarenden die gered zijn:

