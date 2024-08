Na zwaarbevochten zege zijn 3x3-basketballers als groepswinnaar door op EK

Alle wedstrijden van de Nederlandse teams bij de EK 3x3-basketbal in Oostenrijk zijn live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op de NOS Live app op je tv.

Het eerste EK-duel van de Nederlandse basketballers eindigde in een klinkende 21-9 zege op Azerbeidzjan, maar in de tweede wedstrijd hadden Worthy de Jong, Jan Driessen, Arvin Slager en Julian Jaring het een stuk lastiger. Oostenrijk werd met 22-19 verslagen.

Sportgeschiedenis

Van die gouden ploeg ontbreekt Dimeo van der Horst op de EK. Hij had nog niet genoeg meegetraind na zijn bruiloft in Litouwen en werd vervangen door Jaring.

Slotstuk De Jong

De basketballers moesten in hun eerste wedstrijd even op gang komen. Azerbeidzjan nam een kleine voorsprong en leidde met 9-6. Daarna waren alle punten voor de Nederlanders en besliste De Jong de wedstrijd met een fraaie score.

Tegen thuisland Oostenrijk was het spannender. Het was een gelijk opgaande strijd, met enkele prachtige tweepunters van beide kanten. Bij een stand van 19-19 had Oostenrijk de kans de wedstrijd voortijdig te beslissen, want bij de 21 punten heb je gewonnen.