3x3-basketbalsters na tweede zege als groepswinnaar door naar kwartfinales EK

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn doorgedrongen tot de kwartfinales van de EK in Wenen. Ze boekten in de poulefase twee zeges en wonnen daarmee hun poule, met daarin verder Letland en Hongarije.

Na de 19-13 overwinning op Letland, won Nederland later op vrijdag ook van Hongarije (16-12).

De mannen wonnen eerder vandaag hun eerste EK-duel van Azerbeidzjan met 21-9 en waren al voor hun tweede wedstrijd zeker van de knock-outfase van het toernooi. Later wonnen zij ook hun tweede wedstrijd van Oostenrijk.

Toch gelden de vrouwen als favoriet bij de EK in Oostenrijk, waar ze titelverdediger zijn. Een belangrijke speler keerde terug in de selectie: Kiki Fleuren, die na bijna een jaar blessureleed weer fit is.